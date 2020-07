Collovati: “Juventus peggiore degli ultimi 9 anni, l’Inter si morda le mani”

Condividi questo articolo

Collovati segnala come la Juventus, che ieri sera ha fallito la possibilità di vincere il trentaseiesimo scudetto, poteva essere attaccata dall’Inter. L’ex difensore, in collegamento con “90° – Notte Gol” su Rai 2, ha voluto precisare come le rivali debbano avere un grosso rammarico.

UN PECCATO – Fulvio Collovati analizza la corsa per il titolo in Serie A da una prospettiva diversa: «Qualificazione in Champions League? Non si può festeggiare quando prima eri a un punto dalla Juventus. È chiaro che c’è amarezza: vedendo giocare questa Juve, secondo me, la Lazio, l’Inter e l’Atalanta si stanno mordendo le mani. Un’occasione più unica che rara di vincere il campionato, con la peggiore Juventus degli ultimi nove anni…»