Collovati: «Juventus non allo stesso livello dell’Inter. Allegri…»

La Juventus ha vinto contro l’Empoli ma non ha giocato un’ottima partita in trasferta. Massimiliano Allegri ha sottolineato la distanza dall’Inter e dalle altre, Fulvio Collovati si trova d’accordo sulla Rai.

DIFFICOLTÀ – Fulvio Collovati spiega il suo parere sulla squadra di Massimiliano Allegri: «Lukaku in un quarto d’ora in Roma-Milan ha fatto capire perché Allegri lo avrebbe voluto. Sa prendere la palla, sa difenderla e sarebbe stato il compagno perfetto per Chiesa. Vlahovic non tiene un pallone, non è l’attaccante ideale. La Juventus non è allo stesso livello di Inter, Milan e Napoli in questo momento»