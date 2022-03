Collovati: «Juventus, con l’Inter opportunità. Stati di forma diversi»

In un’intervista rilasciata al sito Juventusnews24.com, l’ex difensore Collovati – tra i tanti temi toccati – ha parlato anche di Juventus-Inter del 3 aprile e della situazione delle due squadre. Ecco la sua analisi.



SCONTRO DIRETTO IN ARRIVO! – L’ex difensore nerazzurro Fulvio Collovati ha parlato così della sfida tra Juventus e Inter, in programma domenica 3 aprile alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino: «La Juventus viene da un buon periodo, mentre l’Inter sembra scarica. I bianconeri ora hanno una buona opportunità di rivalsa dopo l’uscita dalla Champions League, anche perché incontra un avversario che non è in un buonissimo periodo».

Fonte: juventusnews24.com – Gabriele Grimaldi