Collovati: «Juventus-Inter, nessun rigore. Gol Lautaro Martinez regolare»

Fulvio Collovati, ex giocatore dell’Inter, ha parlato in collegamento su Rai Sport + durante “Calcio totale”. Per l’ex difensore, l’arbitraggio è stato sbagliato (anche su Lautaro Martinez), cosi come l’ausilio del VAR.

PRIMO RIGORE NON C’È − Fulvio Collovati ha commentato gli errori arbitrali di Gianpaolo Calvarese in Juventus-Inter. Ecco le sue parole: «Non so perché il VAR non sia intervenuto in questo episodio e negli altri due sì. I primi due rigori di Juventus e Inter sono ridicoli. Nel primo rigore, è un normale contatto tra giocatori, non puoi dare sempre torto al difensore. Togliamolo sto protocollo, si fanno dei clamorosi errori. L’arbitro aveva visto bene ma poi l’arbitro lo ha fatto sbagliare».

GOL “ANNULLATO” − Collovati ritiene che il gol di Lautaro Martinez fosse regolare, lì Calvarese ha fischiato prima. Le sue parole: «Sul pestone, Lautaro Martinez crolla troppo facilmente in area. Non puoi dare questi calci di rigore. Il gol era valido, non c’è fallo su Giorgio Chiellini».