Collovati: «Juventus-Inter determina la fine della classe arbitrale! Declino»

Collovati condanna l’arbitraggio, in campo e al monitor, durante Juventus-Inter. Nel corso di Calcio Totale su Rai Sport + l’ex difensore se la prende con Irrati e non solo.

FISCHIETTI SUPERATI – Fulvio Collovati è solo parzialmente d’accordo col rigore dato all’Inter contro la Juventus: «Questi sono i rigorini che vengono assegnati nel calcio di oggi. Bisogna rassegnarsi: da regolamento c’è. All’andata, su Denzel Dumfries, c’era un rigorino così come questo. Ai miei tempi non li avrei mai dati, ma quello che è successo domenica è il leggero declino della classe arbitrale. Ormai arbitra il VAR, non l’arbitro: parliamoci chiaro. A me faceva tenerezza Massimiliano Irrati, perché in ogni decisione poteva essere contestato dal VAR. Facciamo arbitrare un drone e togliamo la figura dell’arbitro, così evitiamo di fare brutte figure. Il VAR una volta interviene e una volta no, non si capisce niente. Juventus-Inter ha determinato la fine della classe arbitrale, il lento declino. Mi ha fatto tenerezza Irrati, accerchiato».