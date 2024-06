Collovati: «Italia, lezione di calcio! Dimarco-Yamal visto tutti»

A Collovati non è piaciuta affatto la sconfitta dell’Italia ieri sera contro la Spagna, nella seconda giornata del Gruppo B degli Europei. Dopo il match di Gelsenkirchen, l’ex difensore dell’Inter contesta anche la prova di Dimarco.

PROVA INSUFFICIENTE – Un’Italia versione film dell’orrore perde 1-0 contro la Spagna, senza mai tirare in porta. Un KO che tiene in bilico la qualificazione agli ottavi di finale degli Europei, che gli Azzurri dovranno giocarsi lunedì con la Croazia. Prestazione scialba anche del blocco Inter, da Nicolò Barella ad Alessandro Bastoni passando per Federico Dimarco e Davide Frattesi. Su uno di loro si esprime Fulvio Collovati, nel suo commento alla partita durante Notti Europee su Rai 1.

Italia e Dimarco malissimo per Collovati

TUTTO NEGATIVO – A Collovati è piaciuto ben poco dell’Italia: «È stata una lezione di calcio da parte della Spagna, dominante su tutti gli aspetti. Soprattutto sull’aspetto dove noi pensavamo che fossero finiti, perché li avevamo visti giocare in verticale: quello del tiki taka, del palleggio. La Spagna sa giocare in qualsiasi modo: sia in verticale sia col tiki taka. Fatto sta che è meglio che non vi dica le percentuali del possesso palla nel primo tempo. Detto ciò è chiaro che, per esempio, Giovanni Di Lorenzo era costantemente in difficoltà con Nico Williams: l’abbiamo visto tutti. Lo stesso Dimarco contro Lamine Yamal, che ha diciassette anni, l’abbiamo visto tutti. Ma io non mi sento di dire che Luciano Spalletti ha sbagliato formazione, perché contro questa Spagna qualunque formazione mettevi andava male».