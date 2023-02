Collovati: «Inzaghi, posizione non sicura! E non perché lo dica io»

Collovati mette in forte dubbio la permanenza di Inzaghi all’Inter. L’ex difensore nerazzurro, intervenuto a Rai Radio 1, dà come ipotesi alternativa Thiago Motta che ieri ha vinto col Bologna. Questo nonostante la specifica odierna dell’agente (vedi articolo).

IN BILICO – Fulvio Collovati non esclude un cambio in panchina: «La posizione di Simone Inzaghi non mi pare così sicura. Ma non è che lo dico solo io: sono le voci di corridoio. C’è Thiago Motta per l’Inter, anche per la Juventus dove non si sa quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri. È appeso indubbiamente all’Europa League, poi a come finirà il campionato e anche soprattutto alla Coppa Italia».