Collovati: «Inzaghi peggio di Allegri? Uno in Champions League l’altro no!»

Collovati si è espresso sul confronto Inzaghi-Allegri. Secondo l’ex giocatore, il tecnico dell’Inter ha fatto finora meglio dell’allenatore della Juventus. La Champions League come elemento di misurazione

CONFRONTO − Le parole di Fulvio Collovati in collegamento su Calcio Totale: «Massimiliano Allegri è andato fuori perdendo cinque partite su sei di Champions League. Mentre Simone Inzaghi è in Champions League qualificandosi agli ottavi di finale con una giornata d’anticipo e in un girone molto più difficile. Inoltre è a meno uno dalla Juventus in campionato».