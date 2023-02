Collovati: «Inzaghi non amato dai tifosi Inter! In estate, prevedo altre vie»

Collovati registra un umore intorno a Inzaghi non proprio positivissimo. La piazza dell’Inter non lo vede più e in estate, a detta sua, la società potrebbe cambiare

NON AMATO − Le parole di Collovati su Tmw Radio sulla posizione di Inzaghi: «All’Inter succede una cosa strana: ci troviamo con un allenatore che ha vinto due competizioni su tre non vincendo il campionato e paga quello. Io lo sento a Milano, Inzaghi non è amato dai tifosi interisti. Lo scorso anno ha fatto 7 partite e 7 punti consegnando praticamente lo Scudetto al Milan e questo il tifoso dell’Inter non lo ha accettato. Il tifoso non glielo perdona e non perdona questo rendimento altalenante, questi continui alti e bassi sono contestati. Evidentemente la società ha preso una posizione sentendo l’umore della piazza. Ho l’impressione che il prossimo anno possa scegliere altre strade».