Collovati: «Inzaghi-Inter, futuro complicato! Destino già segnato»

Gli ultimi due mesi saranno fondamentali per l’Inter e Simone Inzaghi. Collovati però ritiene il suo destino già segnato, anche se andasse fino in fondo in Champions League

IN BILICO − A Sportitalia.com, Fulvio Collovati ha parlato della panchina dell’Inter: «Ho l’impressione che Inzaghi, a meno che non vinca la Champions League, abbia segnato il proprio destino. Soprattutto con le tante sconfitte in campionato. Poi può succedere di tutto, anche che salga sul tetto d’Europa. Ma il suo futuro lo vedo complicato».