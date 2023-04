Collovati: «Inzaghi da esonero immediato! Inter, ha un’altra colpa»

Collovati caccerebbe subito Inzaghi, senza aspettare fine stagione e nemmeno Juventus-Inter di stasera. L’ex difensore nerazzurro, a Calcio Totale su Rai Sport +, valuta gli errori dell’allenatore piacentino.

VADA VIA! – Per Fulvio Collovati c’è da esonerare Simone Inzaghi: «Io sono molto drastico. Nel senso: l’Inter ha perso dieci partite in questo campionato, è reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque. Rischia se è eliminato in Coppa Italia? Per me è da esonero immediato, non a fine stagione. L’Inter deve per forza di cose raggiungere il posto in Champions League, poi dopo quello che sarà a fine stagione lo vediamo. L’anno scorso ha vinto Supercoppa Italiana e Coppa Italia e gli è stato perdonato di non vincere lo scudetto. Quest’anno ha già vinto la Supercoppa Italiana, ma è troppo lontano dal Napoli per una società che ritiene di essere in grado di lottare per lo scudetto. Faccio solo dei numeri: negli ultimi tre campionati aveva perso undici partite, in questo dieci. C’è un calo di giocatori, come Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku e Nicolò Barella, ma questo lo imputo alla preparazione e all’allenatore. E un’altra colpa è non aver valorizzato i vari Kristjan Asllani e Raoul Bellanova, tutti giocatori che gli ha comprato la proprietà e non hanno mai giocato».