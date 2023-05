Collovati: «Inzaghi? Attesa di giudizio. Più volte richiamato dall’Inter»

Per Collovati c’è ancora da aspettare prima di dare il definitivo giudizio su Inzaghi. Intervenuto a Calcio Totale su Rai Sport +, l’ex difensore dell’Inter mette sul piatto tutto il meglio e il peggio dell’allenatore.

IL DUBBIO – Fulvio Collovati non è del tutto convinto da Simone Inzaghi: «Io sono molto scettico, perché è vero che c’è una finale dietro l’angolo in Coppa Italia e una possibile finale di Champions League, però non bisogna dimenticare. Questo la società Inter lo sa, non è che lo metto io dietro la lavagna: è stato richiamato più volte ad Appiano Gentile. Giusto dargli dei meriti quando ci saranno, però in questo momento è in attesa di giudizio».