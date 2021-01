Collovati: «Inter, se vuoi vincere domani devi essere più aggressiva!»

Condividi questo articolo

Fulvio Collovati

Collovati chiede all’Inter maggiore aggressività per battere il Milan nel derby di Coppa Italia. L’ex difensore, che ha vestito entrambe le maglie delle milanesi, ha parlato durante “Calcio Totale” su Rai Sport + di cosa dovrà cambiare rispetto a sabato a Udine.

ATTEGGIAMENTO DA MODIFICARE – Fulvio Collovati non è soddisfatto dell’ultima prestazione dei nerazzurri. Questo il suo commento per il derby di domani contro il Milan, in Coppa Italia: «Ho visto la partita contro l’Udinese, mi aspetto un’Inter molto più aggressiva domani sera se vuole vincere. Non dia la colpa all’arbitro se ha fatto uno o due minuti in meno di recupero… Mi è sembrata un’Inter con un’occasione sola, peraltro su regalo di un difensore dell’Udinese. Mi aspetto una squadra molto più aggressiva rispetto alla partita di sabato. L’unica sostituzione vera è quella di Alexis Sanchez, al posto di Lautaro Martinez. Vedremo quasi le formazioni titolari, a dimostrazione che è un derby a cui tengono entrambe».