Collovati: «Inter, tre gare ci diranno il suo valore! Ha forza per competere»

Collovati vede le prossime tre partite dell’Inter come quelle determinanti per capire il vero valore della squadra di Inzaghi. Durante Calcio Totale su Rai Sport + l’ex difensore nerazzurro fa notare quanto siano fondamentali gli scontri diretti in arrivo.

SUPERSFIDE – Fulvio Collovati non ha dubbi: «L’Inter può rientrare nella lotta di vertice? Sì, sono d’accordo. Ma ricordatevi che le prossime tre partite ce lo diranno: già domenica c’è il derby col Milan, poi quella dopo il Napoli. Per quanto riguarda l’Inter basta aspettare tre domeniche: io sono convinto che ha l’organico e ha la forza per poter competere, anche se sette punti non sono pochi. Negli scontri diretti sicuramente può dire la sua».