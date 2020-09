Collovati: “Inter, con questi 5 puoi vincere il 90% delle partite. Alla fine…”

Condividi questo articolo

Fulvio Collovati

Collovati non vede bene il fatto che, anche in questa stagione in Serie A, ci siano i cinque cambi: l’Inter ne ha approfittato con la Fiorentina, ma non è l’unica. L’ex difensore, in collegamento nel corso di “Calcio Totale” su Rai Sport +, ha parlato di come può proseguire l’utilizzo di questa estensione.

LA CRITICA – Fulvio Collovati non è soddisfatto: «È un campionato falsato, parliamoci chiaro. L’Inter, a venti minuti dalla fine, ha avuto la possibilità di far entrare Arturo Vidal, Achraf Hakimi, Stefano Sensi, Radja Nainggolan e Alexis Sanchez. Questi sono stati i cinque cambi che ha fatto l’Inter a quindici minuti dalla fine: quando la squadra avversaria probabilmente si rilassa si decidono le partite. È chiaro che, quando hai la possibilità di far entrare questi giocatori, hai il 90% di possibilità di vincere le partite. È un campionato anomalo: le squadre grosse, tipo la Juventus e l’Inter stessa, possono approfittarne».