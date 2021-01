Collovati: Â«Inter prima favorita, poi il Milan. Juventus? Come si fa a dirlo!Â»

Collovati: «Inter prima favorita, poi il Milan. Juventus? Come si fa a dirlo!»

Fulvio Collovati

Collovati promuove l’Inter, anche sopra al Milan, per la vittoria della Serie A. L’ex difensore di entrambe le squadre milanesi, ospite di Rai Sport, ha parlato della corsa per il titolo escludendo in maniera netta la Juventus, dopo il 2-0 nel derby d’Italia di domenica.

CORSA A DUE – Fulvio Collovati vede un derby per vincere la Serie A: «C’è tanta di quella ipocrisia nel mondo del calcio, tra gli addetti ai lavori e i media stessi, che continuano a sostenere che la Juventus è la favorita per lo scudetto. Questo lo fanno anche alcuni allenatori, per scaricare la tensione della loro squadra. La Juventus che fa fatica con Crotone e Benevento, in casa con Verona e Sassuolo e perde con la Fiorentina… Per me la candidata numero uno per la vittoria dello scudetto è l’Inter, poi ci metto il Milan. Fra cinque domeniche ci sarà il derby: quello sarà il crocevia per capire, fra le due, quella che sarà la candidata principale. Io non riesco a capire cos’è che ci faccia dire, con obiettività, che questa è una Juventus da scudetto».