Collovati: «Inter preoccupante. Futuro Inzaghi, due fattori. Thiago Motta…»

Fulvio Collovati, ospite di “Calcio Totale” su Rai Sport, ha analizzato il momento dell’Inter. L’ex calciatore si è poi soffermato sul futuro di Simone Inzaghi e su uno dei suoi possibili sostituti che ha già vestito la casacca nerazzurra. Una considerazione su Thiago Motta

SITUAZIONE GIÀ VISTA − Fulvio Collovati ha parlato dell’andamento altalenante della stagione dell’Inter: «Per me questi screzi tra i calciatori sono preoccupanti. Sono preoccupanti perché non è concepibile che una squadra con la rosa quasi migliore del campionato sia a diciotto punti dal Napoli. Con tutto il rispetto per i partenopei che stanno ammazzando il campionato. I nerazzurri hanno ottenuto sette sconfitte di cui cinque in trasferta. Con prestazioni come quelle di Genova con la Sampdoria, il pareggio con il Monza, la sconfitta in casa con l’Empoli e l’ultima con il Bologna. Quattro partite dove tu potevi avere dodici punti e ne hai fatti appena due. Questo vuol dire che con dieci punti in più eri a otto punti dal Napoli e potevi ancora giocartela. Ed è questo che viene contestato all’allenatore. Tutti questi alti e bassi. Lo scorso anno l’Inter ha fatto la stessa cosa consegnando il campionato al Milan. Per cui la società si sta chiedendo il perché di tutti questi alti e bassi».

CLAMOROSO RITORNO − L’ex calciatore dell’Inter ha poi parlato della situazione di Simone Inzaghi e di Thiago Motta come suo possibile sostituto. Le sue parole: «Le percentuali della conferma di Inzaghi sulla panchina dell’Inter potrebbero salire in base all’andamento in Coppa Italia e in Champions League. C’è una semifinale contro la Juventus, e c’è il Porto. Mi dispiace che questa sera non ci sia Alessandro Canovi il procuratore di Thiago Motta, perché magari non ci avrebbe detto nulla, ma avrebbe potuto farcelo anche capire».