Collovati: «L’Inter piangeva per Skriniar, ma ha trovato Darmian!»

Fulvio Collovati ha parlato, a Radio Nerazzurra, dell’Inter tra campionato e coppe, facendo anche riferimento ad alcuni giocatori nello specifico. Milan Skriniar, Matteo Darmian e non solo.

PSICOLOGIA − L’ex giocatore dell’Inter, Fulvio Collovati, a Radio Nerazzurra ha commentato l’incomprensibile cammino della squadra nerazzurra tra campionato e coppe (vedi articolo). Ha poi parlato anche di alcuni giocatori nello specifico: «Il sorteggio ha dato una mano alle squadre italiane in Champions League, bisogna essere obiettivi. Un conto è incontrare il Real Madrid, il Manchester City o anche il Bayern Monaco, e un conto è il Benfica. In campo europeo, poi, l’Inter è un’altra squadra. Non so davvero perché è stata capace di perdere 10 partite, cosa incomprensibile, e poi in coppa gioca, segna. C’è molta psicologia. Francesco Acerbi è stato inizialmente osteggiato ingiustamente. È un bravo ragazzo e non c’è cosa più bella per un giocatore se non rispondere sul campo. Lui ha risposto con i fatti e sa perfettamente come muoversi nella difesa a 3. Rispetto a De Vrij, a cui ha tolto il posto, è più bravo nell’impostazione e questo serviva a Inzaghi. Il cross che ha fatto Bastoni è un cross alla Dimarco quindi bravissimo. Di Darmian non si può dire più nulla: ha sostituito Skriniar nel migliore dei modi. Quando i giocatori se ne vogliono andare io sono dell’idea che non devono essere trattenuti: sembrava si dovesse solo piangere per Milan Skriniar e invece l’Inter ha trovato un ottimo sostituto con Matteo Darmian».