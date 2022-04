Collovati: «Inter, Moratti nostalgico: 2 errori. Lotta Scudetto solo a tre»

Fulvio Collovati, in collegamento su Calcio Totale (Rai Sport), ha commentato le parole di Moratti su Dybala e Juventus. Per l’ex difensore corsa Scudetto tra Inter, Milan e Napoli

TRIO − Collovati ritiene una corsa Scudetto composta da sole tre squadre. Una considerazioni sulle parole anche di Moratti (vedi articolo): «In campionato è una lotta a tre. La Juventus non è mai stata in gioco, poteva esserlo se fosse uscita vincitrice dalla sfida contro l’Inter. Ha ovviamente dei rimpianti ma non ha mai brillato fino in fondo. Continuo a sostenere una lotta a tre. Massimo Moratti è un nostalgico, uno dei pochi presidenti a sganciare di suo. Però non ha ragione ne su Paulo Dybala né sulla Juventus che rientri».