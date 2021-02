Collovati: «Inter lanciata, ma niente calcoli! Genoa, probabile turnover»

Fulvio Collovati

Collovati, doppio ex di Inter-Genoa, ha presentato la partita di domenica (ore 15) intervistato da “Radio Nerazzurra”. L’ex difensore vede la squadra di Conte lanciata e un possibile turnover da parte di Ballardini, visto che i rossoblù mercoledì avranno il derby. A fine articolo l’audio integrale con tutte le sue parole.

INTER-GENOA, IL DOPPIO EX – Per Fulvio Collovati le vicende societarie non dovrebbero creare problemi in questa parte di stagione: «Secondo me no. L’Inter arriva lanciatissima, sa perfettamente ormai qual è il suo ruolo: di favorita per lo scudetto. Comunque non può permettersi assolutamente passi falsi dopo le recenti vittorie, ultima quella del derby. Ha le mani sullo scudetto: con tutto il rispetto per il Grifone, io che sono doppio ex, mi sembra un’Inter lanciatissima in tutti i settori. Ha la coppia d’attacco, una difesa che non subisce gol e un centrocampo con tantissime alternative».

CAMBI – Collovati si aspetta turnover da parte del Genoa contro l’Inter: «Probabilmente ci sarà una rotazione. Non è che entri a San Siro pensando al derby, ma con una partita più alla portata come quella con la Sampdoria ci sarà uno sguardo da parte di Davide Ballardini. A me piace molto Eldor Shomurodov, che è uno molto forte fisicamente. È anche bravo coi piedi, molto tecnico e imprevedibile, però è più la difesa del Genoa che deve stare attenta a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez».

CONTINUITÀ – Lato Inter, invece, Collovati non ritiene ci siano da fare modifiche: «Io farei giocare gli stessi. L’unico cambiamento è quello di Achraf Hakimi, che non c’è. Forse giocherà Matteo Darmian, ma è una squadra in fiducia. Non bisogna fare i calcoli, magari li fai nella partita dopo. Domenica è un turno particolare: la Juventus va a Verona che non è un campo facile, il Milan ha la Roma e non è semplice. L’Inter non deve fare calcoli, pensare a se stessa».

Ascolta “Sensazioni & Speranze: Inter – Genoa – Serie A 20/21 – Fulvio Collovati” su Spreaker.