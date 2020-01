Collovati: “Inter, pronti due colpi in 7 giorni! Arriva Giroud. Eriksen-Vidal…”

Collovati: “Inter, pronti due colpi in 7 giorni!...

Collovati, nell’analisi del pareggio contro l’Atalanta su “Radio Rai”, ha parlato del mercato dell’Inter. L’ex calciatore si sofferma in particolare su Christian Eriksen (vedi le ultime sul danese) e Arturo Vidal per il centrocampo, Olivier Giroud in attacco. Di seguito le sue dichiarazioni

LA SETTIMANA DEGLI ACQUISTI – Fulvio Collovati aspetta diversi botti dall’Inter sul mercato: «Nella partita di ieri mancavano Skriniar e Barella. Il conto degli infortunati c’è stato, Sensi è tornato dopo due mesi. E’ stato un handicap giocare diverse settimane senza l’ex Sassuolo e l’ex Cagliari. L’Inter ha fatto un grande campionato fino ad ora. Adesso arriverà Eriksen, Vidal è un punto interrogativo; arriverà Giroud a rinforzare l’attacco. Per cui due acquisti sicuramente nel mese di gennaio, nel giro di una settimana, arriveranno sicuramente».