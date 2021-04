Collovati: «Inter gioca male? Tutte balle! Eriksen artefice della rinascita»

Fulvio Collovati esalta la forza dell’Inter, dopo l’1-1 a Napoli. L’ex calciatore (che è stato ospite in un Weekchat di Inter-News, che si può recuperare qui) sottolinea la qualità tecnica di Eriksen, autore del pareggio.

GRANDE SQUADRA – L’Inter pareggia a Napoli con una prestazione da grande squadra. Questa è l’opinione di Fulvio Collovati, ex difensore nerazzurro: «L’Inter ha una grande difesa, ha dimostrato di essere una squadra forte. Perché altrimenti non recuperava lo svantaggio contro questo Napoli. Ha voluto con fare determinato il pareggio e l’ha trovato. Questo significa essere forti».

ERIKSEN AL CENTRO – Collovati lancia poi una frecciatina a chi disprezza il gioco di Antonio Conte. Un giudizio che i dati stessi smentiscono. Ed esalta la prestazione di Christian Eriksen, che trova il pareggio col primo gol in questo campionato. Ecco le parole dell’ex calciatore: «Si è parlato tanto di Conte e del suo lavoro. Si dice che la sua squadra gioca male: tutte balle, perché non vinci undici partite consecutive per caso. Il gol del pareggio stasera l’ha fatto un giocatore ricostruito da Conte. Eriksen doveva andare via, poi il destino ha voluto che rimanesse ed è stato uno degli artefici della rinascita dell’Inter».