Collovati: “Inter favorita se non si suicida. Conte cerca qualche nemico”

Condividi questo articolo

Fulvio Collovati

Collovati, nel corso di “Calcio Totale” su Rai Sport +, ha analizzato l’Inter all’indomani della vittoria di Cagliari. Per lui, nonostante le esternazioni di Conte, i nerazzurri potranno giocarsi il campionato sino alle battute conclusive.

PUÒ FARCELA – Fulvio Collovati supera l’eliminazione di mercoledì e pensa alla Serie A: «L’Inter, se non si suicida come ha fatto nelle coppe, è una delle candidate a vincere lo scudetto per organico e per qualità dei giocatori. Poi dopo Antonio Conte non lo so cosa deve fare a gennaio: praticamente vuole ridurre l’organico. È sempre alla ricerca di qualche nemico per scuotere l’ambiente e tenerlo sotto pressione, però secondo me l’Inter è una squadra che gioca. Crea occasioni, però si suicida in qualche occasione tipo le coppe. Però in campionato è una delle candidate».