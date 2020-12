Collovati: “Inter, dopo l’eliminazione in Europa i tifosi...

Collovati: “Inter, dopo l’eliminazione in Europa i tifosi si aspettano una cosa”

Fulvio Collovati

L’Inter ottiene la sesta vittoria consecutiva contro lo Spezia (come un anno fa). Fulvio Collovati definisce l’obiettivo dei nerazzurri ai microfoni di “Radio Rai 1”.

OBIETTIVO – L’Inter è tra le principali candidate alla vittoria dello scudetto. E la sesta vittoria consecutiva, arrivata col 2-1 allo Spezia, lo certifica. Fulvio Collovati commenta così le aspettative nerazzurre: «E’ chiaro che dopo l’eliminazione dalla Champions League il tifoso interista si aspetta lo scudetto. E’ chiaro che non c’è obbligo da parte di nessuno, ci mancherebbe. Ha parlato di dieci partite consecutive (Antonio Conte, ndr)? Ho capito, anche la Juve, anche il Milan ha giocato in Europa League. Ritengo che non ci sia obbligo, questo è certo. Ma sarebbe ingiusto toglierla dalle candidate allo scudetto: è assolutamente una delle favorite».