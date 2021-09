Collovati: «L’Inter ci deve provare! Vincendo a Kiev trova una garanzia»

Collovati lancia l’Inter in vista della partita delle ore 18.45 contro lo Shakhtar Donetsk. L’ex difensore nerazzurro, nel corso di Calcio Totale su Rai Sport +, parla del match di Kiev.

NECESSITÀ DI RILANCIO – Alle ore 18.45 si sfideranno le due squadre ancora a quota zero nel Gruppo D di Champions League, Shakhtar Donetsk e Inter. Fulvio Collovati dà le motivazioni per i nerazzurri: «Dopo la sconfitta immeritata col Real Madrid non può permettersi di perdere un’altra partita. Deve assolutamente vincere, perché nel girone c’è lo Sheriff che ha vinto la prima ma è una squadra battibilissima. Vincendo a Kiev l’Inter si garantirebbe almeno il secondo posto, ritengo ci debba provare».