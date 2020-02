Collovati: “Inter, nel derby una scintilla per la rimonta. Distanza Milan”

Collovati è un doppio ex di Inter e Milan, avendo giocato prima nei rossoneri e poi nei nerazzurri. Ospite di “Calcio Totale” su Rai Sport +, l’ex difensore ha parlato all’indomani del derby e trovato alcune motivazioni nella rimonta da 0-2 a 4-2.

NON C’È STORIA – Fulvio Collovati vede un abisso fra Inter e Milan: «Secondo me il derby ha rimarcato ancora di più la distanza che c’è, in questo momento, fra Inter e Milan. Francamente mi ero esaltato anche io per il primo tempo che aveva fatto il Milan, però poi dopo un po’ per la reazione da parte dell’Inter, tutto attraverso il gol di Marcelo Brozovic che ha acceso la scintilla e trascinato l’Inter, e poi il Milan ha smesso di giocare. Era sempre in vantaggio, ha dimostrato come ha detto Stefano Pioli tutta la distanza e la fragilità difensiva. Se è vero che ha un leader come Zlatan Ibrahimovic non ha leader negli altri ruoli a centrocampo».

CHI VINCE? – Inter-Milan ha portato i nerazzurri in testa alla Serie A con la Juventus, ma la Lazio è a -1. Collovati analizza la corsa a tre: «Il campionato è molto più divertente, questo sì. Il campionato non è mai stato chiuso, nonostante la Juventus chiaramente sia la favorita d’obbligo. Le ultime recenti prestazioni non hanno fatto altro che avallare le incertezze di questa Juventus, e sicuramente ha dato più fiducia a Lazio e Inter. Le metto al 50% tutte e due, perché la Lazio non ha le coppe e riposa da domenica a domenica. Le metto sullo stesso piano, è un campionato bellissimo: non chiedermi come finirà, perché ci sono le coppe e gli scontri diretti».