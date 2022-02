Collovati: «Inter, crisi attacco? Non me l’aspettavo. Scudetto? Dico questo»

Fulvio Collovati, in collegamento su Calcio Totale, ha parlato del problema gol da parte dell’Inter. L’ex difensore ha puntato il dito su un giocatore ben preciso. Poi, dice la sua sullo Scudetto

CRISI E RITORNI − Collovati ragiona sul momento difficile dei nerazzurri: «Problema attacco Inter? Non me l’aspettavo. Lautaro Martinez non segna da due mesi in campionato. E’ una squadra che sta faticando, ha fatto sei punti in sei partite. Si è fatta recuperare i punti dalla Juventus. Però l’Inter rimane la mia favorita per lo Scudetto. La Juventus ha troppe squadre davanti e se ci crede la Juventus ci dovrebbe credere anche l’Atalanta. La Juventus vince con fatica grazie a Dusan Vlahovic».