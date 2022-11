Collovati: «L’Inter con la Juventus si è suicidata! Non può subire così tanti gol»

Collovati è piuttosto duro con l’Inter, dopo la sconfitta di domenica sera a Torino contro la Juventus. Ospite della trasmissione Calcio Totale, su Rai Sport +, l’ex difensore critica soprattutto i gol subiti.

MALE DIETRO – Fulvio Collovati condanna l’atteggiamento visto a Torino: «L’Inter, soprattutto nel primo tempo, si è suicidata. Non voglio togliere meriti alla Juventus, che poi ha meritato di vincere soprattutto coi giovani, però l’Inter si è suicidata! Non puoi subire cinque sconfitte e sedici gol in sette partite in trasferta. È una squadra che probabilmente si preoccupa troppo della fase offensiva dimenticandosi di quella difensiva: non puoi prendere due gol in contropiede. Undici punti è difficili recuperarli, però se ci crede la Juventus ricordo che l’Inter ha fuori Romelu Lukaku e giocatori di un certo livello. Se li ritrova tutti può essere l’antagonista del Napoli».

LA MOVIOLA – Continua a far discutere l’episodio del gol di mano di Danilo da Silva in Juventus-Inter, annullato al VAR (vedi articolo). Collovati ha qualche dubbio: «Per me non è un episodio controverso. Gli arbitri, ormai, hanno paura di decidere perché hanno paura di sbagliare. Qui, probabilmente, se non fosse intervenuto il VAR Daniele Doveri avrebbe dato gol. Il tocco è impercettibile, mi stupisco che non sia andato al VAR perché probabilmente l’avrebbe assegnato. Il tocco impercettibile è accentuato dal fatto che Stefan de Vrij tiene il braccio di Danilo, altrimenti non l’avrebbe mai dato».