Collovati: «Inter, il calendario è terribile ma Inzaghi bravo in una cosa»

L’ex difensore nerazzurro Collovati, ospite negli studi della Domenica Sportiva su Rai 2, nonostante il difficile calendario dell’Inter non è preoccupato. A suo avviso Inzaghi sa come gestire i giocatori in rosa.



CALENDARIO − Fulvio Collovati non è preoccupato del prossimo mese e mezzo dell’Inter: «Il calendario è terribile, però non dimentichiamoci del motivo perché Antonio Conte è andato via, cioè della rosa non all’altezza. Simone Inzaghi sta centellinando i suoi giocatori: Edin Dzeko con Alexis Sanchez, Danilo D’Ambrosio con Milan Skriniar, Federico Dimarco con Ivan Perisic. Il tecnico dà fiducia a tutti. Quindi, per me, non c’è da preoccuparsi del calendario».