Collovati: «Inter-Barcellona, Bergomi? Polemica assurda! Al gol di Acerbi…»

Le straordinarie radio/telecronache di Inter-Barcellona hanno fatto storcere il naso ai tifosi “gufi”. Fulvio Collovati va in difesa del collega Giuseppe Bergomi, ampiamente e ingiustamente criticato per l’enfasi impiegata ai microfoni di Sky Sport. Poi l’ex calciatore, intervenuto su Radio Sportiva, ricorda l’assurdo momento del gol del pareggio di Francesco Acerbi.

FARSI TRASPORTARE DALLE EMOZIONI – Fulvio Collovati, seconda voce nella radiocronaca di Inter-Barcellona, con ironia dichiara: «Fare le telecronache con Francesco Repice è facile, perché gliele fai fare a lui e basta. Tu intervieni quando devi, il problema è riuscire a mantenere il suo tono di voce quando comincia ad urlare “Ha segnato l’Inter!”. Ho letto la polemica contro lo Zio Bergomi, che tra l’altro erano anche di fianco a noi in tribuna stampa. È facile lasciarsi trasportare dalle emozioni. Dico la verità, io l’avrei fatto anche per l’Atalanta l’anno scorso che ha vinto l’Europa League. Quando c’è una squadra italiana contro una straniera è normale. Per quale motivo prendersela con Bergomi? Uno deve fare il tifo per la squadra italiana, chiaramente in modo obiettivo e senza obiettivo, tutto qua».

Dal supporto a Bergomi al gol di Acerbi: l’opinione di Collovati su Inter-Barcellona

SEGNO DI DIO – Fulvio Collovati, poi, si sofferma su uno dei momenti più magici ed emozionanti di Inter-Barcellona: il gol al 93′ del secondo tempo di Francesco Acerbi. L’ex calciatore rivela: «Cosa ho pensato al gol di Francesco Acerbi? Me lo ricordo, ho detto “È un segno di Dio”. Lui che è mancino ha segnato un gol col destro, lui che non è un centravanti va a segno a un minuto dalla fine. Nemmeno un centravanti avrebbe segnato un gol così bello».