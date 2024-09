Collovati: «Frattesi, riscatto con l’Italia dato che all’Inter fa panchina»

Collovati esprime un suo parere riguardo i possibili cambi di Luciano Spalletti in Israele-Italia dopo la vittoria contro la Francia, e durante un suo intervento a “La Domenica Sportiva” su Rai 2, si sofferma a parlare di Davide Frattesi e del suo impiego all’Inter.

VOGLIA DI RISCATTO – Fulvio Collovati esprime così la sua opinione riguardo i possibili cambi di Spalletti per la seconda partita di questa sosta: «Darei un titolo alla vittoria dell’Italia contro la Francia: “Voglia di riscatto”. La voglia di riscatto della squadra dopo l’esperienza all’Europeo, ma anche la voglia di riscatto di Spalletti, ma penso a Tonali che torna dopo tanto tempo, di Frattesi che all’Inter fa la riserva ed è il titolare in Nazionale. Tutti i ragazzi giovani che si sono messi a disposizione. Contro l’Israele il centrocampo deve essere lo stesso! Con Frattesi che con l’Inter non gioca e con Ricci».

Frattesi versione “super-sub” e il dualismo con la Nazionale

GERARCHIE – Questo dualismo tra club e Nazionale racconta di un giocatore che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli, ma che deve ancora trovare la definitiva consacrazione in una squadra ricca di talento come l’Inter. Frattesi, però, non sembra scoraggiato dal dover partire dietro nelle gerarchie. Al contrario, il centrocampista sta sfruttando ogni opportunità per dimostrare il suo valore, consapevole che le occasioni per diventare titolare non mancheranno in una stagione lunga e ricca di impegni.