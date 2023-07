Collovati: «Frattesi 40 milioni? Mercato pazzo! L’Inter ne perde due»

A Collovati non convince affatto che Frattesi possa essere valutato quaranta milioni. L’ex difensore dell’Inter, in un suo intervento a Rai Sport, non approva nemmeno l’idea di cedere due titolari.

I DUBBI – Fulvio Collovati è perplesso sulla valutazione fatta da Giovanni Carnevali ieri: «Davide Frattesi è un buon acquisto, però questo mercato pazzo già ti fa capire che uno appena diventato titolare della nostra Nazionale lo paghi a trenta-quaranta milioni di euro, mentre Sandro Tonali il Milan l’ha venduto a settanta. Questo mercato è una bolla impazzita. Detto questo dico subito una cosa: l’Inter senza Marcelo Brozovic a centrocampo si è indebolita. Perché è vero che nella seconda parte del campionato ha giocato Hakan Calhanoglu, ma Henrikh Mkhitaryan non è più giovanissimo e Kristjan Asllani ha giocato cinque partite. L’Inter ha bisogno di certezze: non può presentarsi con Barella-Asllani-Frattesi. Vogliamo dire che con André Onana e Brozovic vanno via due titolari? La realtà è questa».