Collovati: «Formazione Inter-Milan? Inzaghi si affida ai fedelissimi»

A meno di ventiquattro ore dal derby Inter-Milan la formazione è uno dei principali temi del prepartita. Collovati è sicuro che Inzaghi proseguirà sulla falsariga di quanto fatto nelle prime tre giornate: le sue parole da Calcio Totale Estate su Rai 2.

LE SCELTE – Fulvio Collovati ha una sicurezza per Inter-Milan: «La formazione di Simone Inzaghi? Dopo tre partite è chiaro che si affida ai fedelissimi. I fedelissimi sono Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, a meno che non cambi modulo togliendo una punta e mettendo Davide Frattesi con un altro centrocampista. Ma non penso che Simone Inzaghi debba cambiare modulo: ci sarà spazio, magari già nella partita di Champions League di mercoledì, per Frattesi. Un conto è giocare con l’Ucraina e un conto è contro il Milan. Lui è ottimo, verrà buono per la Champions League e la Coppa Italia, però dopo tre partite perché si deve snaturare la squadra? Farà giocare gli stessi undici che hanno fatto nove punti in tre giornate».