Collovati: “Eriksen purtroppo è un problema per l’Inter. Conte provoca”

Condividi questo articolo

Per Collovati Eriksen non sta avendo una gestione ottimale dal suo arrivo all’Inter. Il centrocampista danese, secondo l’ex difensore nerazzurro, non starebbe convincendo Conte che lo avrebbe spronato anche martedì notte al termine della partita contro il Napoli. Queste le sue parole nel corso di “90° Notte Gol” su Rai 2.

SQUADRA A DUE VOLTI – Fulvio Collovati, prima di andare sui singoli, giudica come potrà finire la stagione nerazzurra, visto che andrà anche oltre lo scontro diretto di dopodomani a Bergamo con l’Atalanta: «Io penso che l’Inter sia una delle favorite per la vittoria dell’Europa League. Tutti gli allenatori, a cominciare da Maurizio Sarri, fanno rotazioni, si preoccupano e fanno giocare i giocatori della Primavera. In Inter-Napoli ho visto l’Inter giocare invece con la formazione quasi titolare, facendo ruotare i più impiegati. Antonio Conte vuole mantenere la condizione e puntare l’Europa League. Il problema Christian Eriksen, purtroppo per l’Inter, esiste. È un giocatore che è stato relegato in panchina, ha giocato quattro minuti contro il Napoli. Non dimentichiamo le dichiarazioni di fine partita, un po’ provocatorie, di Conte quando ha detto che bisogna fare come Borja Valero: è un messaggio diretto a Eriksen, questo è fuori discussione».