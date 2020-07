Collovati: “Eriksen irriconoscibile, Conte l’ha bocciato. Inter, che segnale!”

Collovati ha commentato le questioni di casa Inter dopo l’ampia vittoria dei nerazzurri contro la SPAL. L’ex calciatore critica ancora Christian Eriksen, mentre rilancia la corsa della squadra di Conte per lo Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni a “90 minuto” su Rai 2

FUORI DAL GIOCO – Fulvio Collovati tra la corsa Scudetto e il rendimento del trequartista danese: «Questa vittoria è un segnale importante da parte dell’Inter, ma lo spartiacque è la partita della Juventus contro la Lazio. I bianconeri devono vincere assolutamente altrimenti i nerazzurri potrebbero avvicinarsi in classifica. L’Inter sta bene. L’unico giocatore che sembra fuori dal gioco è Eriksen . L’ha bocciato Conte nelle tre partite precedenti. Sembra irriconoscibile rispetto al Tottenham – dice Collovati –. E’ arrivato come un top player in Italia, ma non ricordo prestazioni di alto livello. Forse è fuori ruolo o fuori condizione, ma ad oggi il giudizio è negativo. Parallelismo con Bergkamp? Nel ’91 incontrai l’Ajax con Bergkamp. Lui era un giocatore che andava bene nel calcio olandese col suo passo, in Italia non andava bene. Eriksen ora deve abituarsi ed essere più rapido. Al Tottenham era uno spirito libero, non era mai marcato».