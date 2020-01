Collovati: “Eriksen campione, analogie che esaltano i tifosi dell’Inter”

Eriksen è ufficialmente un giocatore dell’Inter dalle ore 14 di ieri. L’ex difensore nerazzurro Fulvio Collovati, ospite della trasmissione “Speciale Calciomercato” su Rai Sport +, ha commentato l’arrivo del danese dal Tottenham individuando una similitudine con il passato.

IL MEGLIO ALLA FINE – Secondo Fulvio Collovati è arrivato il momento di far parlare i fatti: «Christian Eriksen è un campione, un fuoriclasse, poi adesso c’è da metterlo in campo. La società si è mossa alla grande con lui, Ashley Young e Victor Moses, adesso dovrà prendere una punta. Vediamo però il campo e se Eriksen sarà il giocatore adatto per l’Inter. Ci sono analogie che esaltano i tifosi dell’Inter, fra Wesley Sneijder e il 2010 (anche l’olandese arrivò a fine mercato seppur ad agosto, ndr). Si blocca la trattativa per Olivier Giroud? Se l’Inter resta così dà il via all’allenatore, nel caso di un risultato mancato, di lamentarsi per la punta che non è arrivata. L’Inter ha fatto cinque pareggi nelle ultime sette partite ed Eriksen non è una seconda punta. Eriksen è un trequartista, che parte proprio da dietro, ma non può fare la seconda punta. Così dovrebbe snaturare il suo gioco, per stare come attaccante nel 3-5-2 di Antonio Conte».