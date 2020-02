Collovati: “Derby, Inter favorita. Ecco cos’ha in piÃ¹ Conte rispetto al Milan”

Collovati: “Derby, Inter favorita. Ecco cos’ha in più Conte rispetto al Milan”

Condividi questo articolo

Il derby (in programma domenica alle 20.45) arriva in un momento particolare sia per l’Inter di Conte sia per il Milan di Pioli. Ecco l’opinione di Fulvio Collovati, ex di entrambe le squadre, ai microfoni di “TMW Radio”.

BILANCIA FAVOREVOLE – Inter e Milan arrivano al derby (in programma domenica sera alle 20.45) in un momento particolare. I nerazzurri di Antonio Conte sono tornati a vincere contro l’Udinese, dopo tre pareggi consecutivi. I rossoneri di Stefano Pioli sono stati fermati dal Verona nell’ultimo turno, dopo tre vittorie consecutive. Nonostante i 19 punti che separano le due milanesi, il derby di ritorno resta una gara estremamente indecifrabile. Ha provato a tracciarne un’analisi Fulvio Collovati, che il derby l’ha giocato con entrambe le maglie. Ecco le sue parole: «Sembra che la bilancia penda nettamente verso i nerazzurri, ma il Milan con Ibrahimovic ha le sue possibilità. L’Inter è favorita ed è reduce dal successo con l’Udinese. Conte ha i giocatori in grado di decidere le gare, a differenza dei rossoneri che possono contare soprattutto su Ibra. All’Inter ci sono Barella, Eriksen, Brozovic, Lukaku. Mentre nel Milan l’impressione è che tutto ruoti intorno a Zlatan, che è comunque una presenza importante e che galvanizza i compagni. Tuttavia parliamo sempre di un derby, per cui nulla si può escludere».