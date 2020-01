Collovati: “Conte non si accontenta di Slimani! Inter, mercato non chiuso”

Collovati è dell’idea che Conte spingerà fino alle 20 di oggi per ottenere un quarto acquisto di gennaio per l’Inter, e non sarà Slimani. L’ex difensore, ospite di “Speciale Calciomercato” su Rai Sport +, ha parlato di cosa serve ai nerazzurri per chiudere.

COMPLETARE L’OPERA – Così Fulvio Collovati sulle ultime trattative per l’Inter: «Chi conosce Giuseppe Marotta sa che non poteva essere un mercato ancora chiuso. Antonio Conte potrebbe accontentarsi di Islam Slimani? Può essere un ottimo giocatore, tredici presenze e sette gol al Monaco ma gioca in un campionato di serie B come quello francese. Conte vuole vincere lo scudetto e vuole un giocatore di prima fascia, un giocatore come Olivier Giroud. Poi magari non ci riuscirà, ma senza nulla togliere agli altri… La Juventus pensa al futuro, con Dejan Kulusevski, ma l’Inter pensa al presente».