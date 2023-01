Collovati: «Brozovic per Kessié? Spero che all’Inter non abbiano l’anello al naso!»

Collovati non è affatto convinto dallo scambio tra Brozovic e Kessié, di cui si parla in questi ultimi giorni. L’ex difensore avvisa l’Inter di come sia più giusto mantenere il croato anziché l’ex Milan: ne ha parlato a Calcio Totale, su Rai Sport +.

MEGLIO CHI HAI – Fulvio Collovati non vede certo bene lo scambio tra Marcelo Brozovic e Franck Kessié: «Io mi auguro che all’Inter non abbiano l’anello al naso! È chiaro che questa notizia arriva da Barcellona, al quale fa più comodo avere Brozovic che all’Inter avere Kessié. Voglio dire: conviene avere un play, guardate la Juventus la difficoltà che sta avendo a trovarlo».