Collovati: «Brozovic non contento, probabilmente verrà sacrificato»

Marcelo Brozovic è rimasto in panchina anche contro il Lecce, Simone Inzaghi sembra preferire Hakan Calhanoglu in regia. Fulvio Collovati non è convinto del futuro del croato, lo conferma in diretta da Calcio Totale con Rai Sport.

GERARCHIE – Marcelo Brozovic ha saltato innumerevoli partite in stagione, le gerarchie sono cambiate in sua assenza. Fulvio Collovati ha espresso la sua opinione con Calcio Totale sulla panchina del croato con il Lecce: «Il fatto che Inzaghi scelga Calhanoglu e non Brozovic ci fa credere che probabilmente sarà sacrificato a fine anno e andrà via. È vero che non sta bene, ma non so. Un giocatore considerato uno dei punti forza dell’anno scorso improvvisamente ha perso il posto, è chiaro che non può essere contento».

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale