Collovati: «Barella grandissimo campione. Calo? Sta pagando gli Europei»

Collovati vede il rendimento di Barella leggermente sotto i suoi standard, pur riconoscendone le qualità. Durante Calcio Totale su Rai Sport +, l’ex difensore dell’Inter ha indicato queste minime difficoltà alle fatiche degli Europei.

MAI FERMATO – Nicolò Barella non ha quasi mai avuto soste nel 2021 che sta per concludersi. Il centrocampista dell’Inter, in alcune partite, è sembrato inevitabilmente stanco. Un qualcosa che ha notato anche Fulvio Collovati: «Barella indubbiamente è un grandissimo giocatore, un grandissimo campione. Però io l’avrei premiato più l’anno scorso che in questo girone d’andata. Devo essere sincero: sta pagando un po’ l’Europeo. È un giocatore che prenderei a occhi chiusi, però io l’ho visto un po’ in calo di recente all’Inter».