Collovati: «Ambiente Inter incattivito. Mi auguro il Napoli abbia la meglio!»

Fulvio Collovati si è espresso sulla lotta scudetto, indicando come gli equilibri potrebbero essere mutati a seguito dell’ultima giornata di campionato disputata da Inter e Napoli.

IL COMMENTO – Fulvio Collovati è intervenuto a Televomero sulla lotta al vertice del campionato italiano, sottolineando come l’Inter potrebbe reagire alla sconfitta di Torino contro la Juventus: «Io non credo che l’ultima giornata di campionato sia da considerare decisiva, anche se effettivamente il Napoli ha guadagnato un punto sull’Inter. Nelle ultime tre gare, i nerazzurri e il Napoli hanno fatto tre punti, mentre l’Atalanta nelle ultime quattro partite in casa ha totalizzato quattro punti. Ciò denota l’incertezza che c’è e ci sarà fino al termine del campionato».

Collovati sulla reazione dell’Inter dopo la Juventus

LA CONSIDERAZIONE – Collovati ha proseguito indicando una sua sicurezza e una speranza per il futuro: «L’ambiente dell’Inter, dopo la sconfitta con la Juventus, risulta ancora più incattivito. Dopo lo 0-3 di Firenze c’è stata subito una reazione immediata dei nerazzurri. Quest’ultimo aspetto mi preoccupa, ma ci sarà indipendentemente da quello che sarà il cammino del Napoli. In ogni caso, mi auguro che la squadra di Antonio Conte alla fine la spunti».