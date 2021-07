Colidio: «Sempre bello tornare all’Inter! Ho fatto tanta esperienza»

Colidio è tornato all’Inter dopo due stagioni al Sint-Truiden in prestito. L’attaccante argentino classe 2000, ieri in gol nell’allenamento congiunto col Sarnico, ha parlato ai canali ufficiali del club del suo rientro in nerazzurro.

IN CRESCITA – Facundo Colidio è soddisfatto di essere di nuovo ad Appiano Gentile: «È sempre bello tornare ad allenarsi dopo le vacanze, ma soprattutto è sempre bello tornare all’Inter. Qui ci sono sempre grandi giocatori dai quali posso trarre ispirazione: allenarsi con loro permette di migliorarsi. Qui ritrovo anche qualche compagno che avevo incrociato nelle stagioni passate, è stimolante. E gli obiettivi sono ovviamente quelli di cercare di fare sempre meglio, per me e per la squadra. I due anni in Belgio sono stati i primi due per me a livello professionistico: sono state due stagioni importanti che mi hanno aiutato tanto a livello di crescita personale e di esperienza. Sono felicissimo per la vittoria dell’Argentina nella Copa América, un trionfo meritato. Ero qui in ritiro, ho visto la partita di notte, è stata una bellissima gioia».

Fonte: Inter.it