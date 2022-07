Colidio protagonista del 3-0 nel ‘Clasico’ contro il Platense

Facundo Colidio, in prestito al Tigre – in Argentina – dall’Inter, è stato tra i protagonisti del ‘Clasico’ vinto oggi per 3-0 contro il Platense. Suo uno dei tre gol.

PROTAGONISTA – Prosegue ottimamente l’esperienza dell’attaccante Facundo Colidio al Tigre. Il giocatore di proprietà Inter è in prestito in Argentina fino al 31 dicembre 2022 e si sta dimostrando uno dei protagonisti della squadra (con 3 gol e 4 assist in 10 presenze). Anche oggi, nell’importante 3-0 ottenuto dalla squadra nel ‘Clasico’ contro il Platense. Suo, infatti, il gol che al 47′ ha di fatto messo in ghiaccio il risultato dopo i sigilli al 13′ di Cabrera e al 22′ di Menossi.