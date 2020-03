Colidio: “Quando arrivò l’offerta dell’Inter non ci potevo credere. Tornare…”

Colidio è in prestito dall’Inter al Sint-Truiden, formazione belga, sino al termine della stagione. L’attaccante classe 2000, per quasi due anni in Primavera con Madonna, ha parlato in un’intervista a TyC Sports del suo momento.

PASSAGGIO IN EUROPA – Facundo Colidio racconta la sua carriera: «Al Boca Juniors stavo facendo molto bene, ma nelle giovanili. Quando è arrivata l’offerta dell’Inter non ci potevo credere, è il sogno di qualsiasi bambino giocare in una grande d’Europa. Era molto difficile dire di no, se avessi rifiutato non me lo sarei potuto perdonare. Il Boca Juniors ha capito e non ci sono stati problemi: non ha posto ostacoli alla mia cessione. Sono stato molto vicino (l’estate scorsa, ndr) al Newcastle United, però alla fine i due club non si sono messi d’accordo. Dopo la fine del mercato in Inghilterra è arrivata la chance di andare al Sint-Truiden. All’inizio non ho giocato per vari motivi, poi ho iniziato il 2020 al meglio facendo gol e trovandomi molto più a mio agio. Mi mancava giocare e adesso questo non mi aiuta, ma è necessario fermarsi per il mondo intero».

COME PROSEGUIRE – Colidio ha altre speranze: «Come ho sempre detto mi piacerebbe tornare al Boca Juniors e realizzare il sogno di giocare alla Bombonera. Mauro Icardi e Lautaro Martinez con me si sono comportati molto bene, quando sono arrivato all’Inter ho condiviso con loro allenamenti e ritiri. Ho anche fatto qualche panchina, dopo che Icardi è tornato a giocare a seguito del conflitto con la società. Mi hanno dato molti consigli ogni giorno, cose che uno non si rende conto e commette errori di distrazione. Ne ho approfittato per guardare i loro movimenti, dato che sono molto timido e non volevo chiedere consigli. Spero di tornare all’Inter a giugno, però questo lo deciderà il club. Se poi vorranno che faccia altra esperienza accetterò quello che desiderano».

Fonte: TyCSports.com