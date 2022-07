Colidio non segna ma si rende utile: gran rimonta del Tigre col Racing

Colidio, attaccante dell’Inter in prestito al Tigre, ha preso parte allo scoppiettante 3-3 in casa del Racing nel campionato argentino. Non ha fatto gol, ma si è comunque reso utile per definire il risultato.

LA GRAN RIMONTA – Il Tigre, sotto di due gol a fine primo tempo, riesce a evitare la sconfitta in casa del Racing e prendersi un punto. Finisce 3-3 la partita di stasera nel Torneo Binance, il campionato argentino. Al Cilindro di Avellaneda i padroni di casa segnano al 9′ con Enzo Copetti e al 28′ con Leonel Miranda, poi subito dopo Facundo Colidio (in prestito dall’Inter) serve Alexis Castro travolto in area per un rigore che Mateo Retegui trasforma al 33′. Nel quarto minuto di recupero del primo tempo gran punizione di Matias Rojas all’incrocio e 3-1 con cui si va all’intervallo. Al 62′ un orrore del portiere del Racing Gaston Gomez, su scriteriata giocata da dietro, permette a Ijiel Protti di accorciare. Svarione pagato a caro prezzo, perché all’88’ sugli sviluppi di un corner il Tigre pareggia con la doppietta di Retegui. Colidio ha lasciato il campo all’84’ a Blas Armoa.