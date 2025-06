Colidio non dimentica: «L’Inter? Ritroverò alcune facce conosciute»

Facundo Colidio, attaccante del River Plate ed ex dell’Inter, è tornato al suo passato in nerazzurro ed attende lo scontro al Mondiale per Club.

TORNEO – Il River Plate è una delle avversarie nel girone del Mondiale per Club dell’Inter. Sarà l’ultima ad affrontare i nerazzurri dopo Monterrey e Urawa Red Diamonds. Tra i giocatori presenti nel club argentino c’è anche una vecchia conoscenza: Facundo Colidio. L’attaccante ha giocato con la Primavera nerazzurra ma non ha mai fatto il salto definitivo in prima squadra. L’esordio dell’Inter ci sarà questa notte alle ore 3 italiane, ma non sarà con il River Plate. Colidio ha comunque già parlato della sfida contro il suo passato sul portale argentino Olé: «L’Inter? Ritroverò alcune facce conosciute. Il nostro girone è complicato, anche se in questa competizione nessuna sfida è semplice. Affronteremo ogni partita con attenzione, sapendo che saranno i dettagli a fare la differenza. Sono felice di essere qui e di far parte di questa squadra. Vorrei prolungare il contratto, ci stiamo lavorando. Procediamo con calma, un passo alla volta. Ora pensiamo all’Urawa, poi ci concentreremo su Monterrey e infine sull’Inter. L’importante è affrontare ogni gara con la giusta mentalità e vedere dove ci porterà il percorso»