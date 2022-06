Colidio debutta al meglio in campionato: entra e fa gol, lancio Tigre

Colidio è in prestito dall’Inter al Tigre e stasera ha esordito in Liga Profesional, il campionato argentino cominciato in questo weekend dopo la coppa. Lo ha fatto con un gol per avviare il ribaltone in casa dell’Union: anche un assist per l’1-2.

SUBENTRO DA TRE PUNTI – Facundo Colidio aveva già fatto due gol in sedici presenze in Copa de la Liga Profesional, il torneo che ha avviato l’anno solare in Argentina. In questo weekend è partita la Liga Profesional, il campionato vero e proprio, e il prestito Inter lo ha fatto col piede giusto. All’intervallo, sullo 0-0 con l’Union, Colidio ha preso il posto di Alexis Castro. I padroni di casa passano al 57′ con Jonatan Alvez, ma otto minuti dopo con un gran destro proprio l’attaccante di proprietà interista pareggia con un gran destro da venticinque metri. Sempre Colidio, al 70′, serve sulla sinistra Diego Sosa che da posizione defilata dà la vittoria al Tigre per 1-2.