Colbrelli: «Pensato a Eriksen dopo quanto mi è successo. Mi ha dato forza»

Intervistato da Eurosport, l’ex ciclista Colbrelli è tornato sull’arresto cardiaco che lo ha colpito a marzo e costretto al ritiro. Da appassionato di calcio, è riuscito a contattare Eriksen, con il quale si è confidato.

NUOVA VITA – Sonny Colbrelli e Christian Eriksen, due sportivi colpiti entrambi da arresto cardiaco. Proprio di questo ha parlato l’ex ciclista, confidando di aver cercato proprio il centrocampista danese dopo quanto gli è successo: «Quando mi sono svegliato in ospedale e mi han detto quello che era successo ho pensato subito a Eriksen. Io seguo seguo anche il calcio e tutti noi appassionati abbiamo vissuto in televisione la sua vicenda. Ho cercato il suo numero, Dopo qualche giorno sono riuscito ad averlo e gli ho scritto un messaggio, quasi impaurito. Lui mi ha richiamato e non mi sembrava vero. Sai, quando ti scrive un grande campione dopo quello che gli è successo è una grande gioia e mi ha dato la forza di andare avanti e di inventare una nuova vita».