Colbrelli: «Eriksen un esempio per me. Dopo quello che ci è successo…»

L’ormai ex ciclista Sonny Colbrelli, vincitore della Parigi-Roubaix 2021, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Sottolineando il suo rapporto con Christian Eriksen, dopo che entrambi sono rimasti vittime di un arresto cardiaco durante la loro attività agonistica.

ESEMPIO – Christian Eriksen e Sonny Colbrelli, un calciatore e un ciclista. Entrambi accomunati dalla sfortuna. I due, infatti, sono stati vittime nelle loro carriere di un arresto cardiaco. Mentre l’ex Inter ha potuto continuare l’attività agonistica, il ciclista vincitore della Parigi-Roubaix 2021 ha dovuto dire addio al ciclismo. Intervistato sull’argomento, Colbrelli ha rivelato il rapporto che si è creato con il centrocampista danese: «Per me è stato un esempio. Dopo quello che ci è successo non è facile. Devo solo ringraziarlo perché è stato tra i primi a chiamarmi e a parlarmi. Mi avevano detto che difficilmente avrebbe risposto perché è molto riservato, ma con me non è stato così. Ora ha la possibilità di realizzare un sogno giocando il Mondiale con la sua squadra, farò il tifo per lui».